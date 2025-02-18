Фото: Соцсети.

Анастасия Костенко поздравила младшего сына с днем рождения. Ярославу исполнился один годик.Костенко устроила имениннику праздничную фотосессию. Малыш в кадре рассматривает тортик. Однако в какой-то момент мальчик начал плакать.- Ты самый счастливый (хотя по видео с фотосессии не скажешь) улыбчивый малыш. Крепкого тебе здоровья, сыночек! Спасибо, что ты есть. Все нужное у тебя будет, а мы все рядом. Любим безгранично, - пишет Костенко.Фанаты присоединились к поздравлениям. Они подметили, что Ярослав в кадре выглядит «серьезным» и «брутальным».