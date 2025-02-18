Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Анастасия Костенко поздравила младшего сына с днем рождения

Анастасия Костенко поздравила младшего сына с днем рождения
Анастасия Костенко поздравила младшего сына с днем рождения. Ярославу исполнился один годик.

Костенко устроила имениннику праздничную фотосессию. Малыш в кадре рассматривает тортик. Однако в какой-то момент мальчик начал плакать.

- Ты самый счастливый (хотя по видео с фотосессии не скажешь) улыбчивый малыш. Крепкого тебе здоровья, сыночек! Спасибо, что ты есть. Все нужное у тебя будет, а мы все рядом. Любим безгранично, - пишет Костенко.

Фанаты присоединились к поздравлениям. Они подметили, что Ярослав в кадре выглядит «серьезным» и «брутальным».
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.