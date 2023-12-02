Алексей Логвиненко в честь Дня Героев Отечества вручил награды жителям Ростова

Фото: администрация Ростова.

Накануне Дня Героев Отечества глава администрации Ростова Алексей Логвиненко вручил награды участникам СВО, которые защищают Родину и на передовой, и в тылу.Алексей Логвиненко вручил знак отличия «За ратную службу» и медаль «За отвагу» ветерану боевых действий Константину Масанину, которого тяжело ранило в зоне СВО. Помимо участия в спецоперации, Константин занимается гуманитарной помощью. Он доставляет продукты питания в зону СВО и участвует в розыске пропавших без вести бойцов.Благодарность главы администрации города объявили Вадиму Авдеенко, Хачику Асатряну, Николаю Витохину, Оксане Локаловой, Павлу Марину, Дмитрию Мокрянскому, Сергею Рязанову, Василию Серебрякову, Никите Слинько, Ивану Узуну, Кристине Смотровой.- В числе этих отважных людей – и участники боевых действий, и герои невидимого фронта. Врачи, водители, добровольцы, деятели культуры. Все, кто в тылу оказывает посильную помощь в борьбе за правду и справедливость, - рассказал Алексей Логвиненко.Кроме того, на торжественном мероприятии вспомнили подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, а также заслуги бойцов, которые приняли участие в конфликтах в Афганистане, Чечне и Сирии.- Благодарю каждого, кто честно исполняет свой долг, работает на благо родного города, региона и страны. Герои Отечества – истинный образец мужества, воинской доблести и преданного служения России. Вами гордится не только наш город, но и вся страна, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Спасибо за самоотверженность и смелость! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!Мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов.