Алексей Логвиненко рассказал, какие доходные дома подлежат реставрации

Фото: из инстаграма Алексея Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко совместно с губернатором области Василием Голубевым оценили состояние зданий в центре города. В центре внимания чиновников оказались три объекта культурного наследия.Доходный дом Шапошникова на улице Социалистической, 77 планируют капитально отремонтировать к концу июля. На это потратят более 50 миллионов рублей, полученных на городских собраниях. Готовность объекта составляет уже 46%. В здании находится художественная школа, основанная Андреем Чиненовым в первой четверти 20-го века. Детей обучают рисунку, живописи, композиции, истории искусств и скульптуре. Именно эта школа послужила основой для создания Ростовского художественного училища имени Грекова.Еще один объект культурного наследия - доходный дом Максимова на улице Московской, 72. Его еще называют «Домом с ангелами». Несмотря на длительные обсуждения об открытии в нем городского музея истории, на деле процесс восстановления занял больше времени. Разработки проектной документации по реконструкции будут готовы только к весне 2023 года. Однако подрядчик уже найден, а значит, открытие музея не за горами.В доходном доме Гутермана на улице Донской, 15/8 планируют разместить детскую художественную или музыкальную школу. Ранее дом представлял собой классическое ​домовладение со встроенным торговым предприятием и массой подсобных сооружений во дворе. Власти приступили к разработке проектно-сметной документации на восстановление здания.