Власти Ростова снова заговорили об открытии городского музея в доме Кисина
В Ростове-на-Дону чиновники вновь заговорили об открытии городского музея. Под него планируют отдать один из исторических особняков донской столицы - доходный дом Кисина. Идею предложил сити-менеджер Ростова на очередном совещании 17 марта.
В 2021 году власти города пообещали отреставрировать шесть объектов культурного наследия. В их число входит и здание на улице Московской, 72, более известное как дом Кисина.
- Мы планируем разместить музей города на Московской, 72, - отметил Алексей Логвиненко.
Однако для открытия общественно-культурного пространства в историческом центре города нужны немалые деньги. Так как инвестора до сих пор не нашлось, ремонт фасада и лепнины городская администрация решила сделать за свои средства.
Ранее Rostov.ru писал, что для его размещения рассматривались несколько исторических зданий в центре донской столицы, в том числе дом шахматного клуба на проспекте Чехова и дом Врангеля на пересечении улицы Донской и переулка Газетного.
Отметим, что выбор на уникальное архитектурное сооружение на Московской пал не случайно. Это здание имеет ещё и литературный бэкграунд. Принято считать, что именно по этому адресу располагалось адресное бюро, которое посещал отец Фёдор в поисках гарнитура с кладом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».