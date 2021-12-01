В Ростове-на-Дону началась реставрация «Дома с ангелами»

Фото: инстаграм Алексея Логвиненко

Судьба «Дома с ангелами» на улице Московской в Ростове не решается уже не первое десятилетие. Жители города просили его отреставрировать, власти хотели его снести и оставить лишь часть лепнины - обсуждений было много, но дальше разговоров дело не продвигалось. Пока о здании не забыли вовсе. В этом году администрация города приняла окончательное решение сделать в доме Кисина музей. Тем более что здание само по себе имеет очень богатое, в том числе и литературное, прошлое.Доходный дом наследников В. Р. Максимова, построенный в конце XIX века на улице Московской, 72, представляет собой четырехэтажное здание с деревянными витражами, парадными лестницами и лепниной. Со временем на первом этаже здания, пережившего гражданскую и Великую Отечественную войны, открылась Ростгорсправка. До конца девяностых годов здесь была справочная, а после дом опустел насовсем.Принято считать, что именно в доме Кисина находилось адресное бюро, которое посещал отец Фёдор в поисках гарнитура с кладом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», поэтому решение сделать в доме музей не было случайным.В 2021 году в Ростове началась реставрация исторической части города, и теперь бывший доходный дом Кисина получит вторую жизнь.- Планируется восстановить доходный дом наследников В. Р. Максимова, или «Дом с ангелами». В конце ноября с московской фирмой «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» был заключен контракт на реставрацию здания на улице Московской, 72 и адаптацию его под современное использование. Сам проект и сметы будут готовы в первом полугодии 2023 года, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.В послужном списке фирмы-подрядчика - десятки объектов культурного наследия федерального значения: знаменитый музей-усадьба «Архангельское» (Москва), «Здание Консистории» (Екатеринбург), Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва) и еще много других.Когда работы по реставрации закончатся, там начнет свою работу городской музей.