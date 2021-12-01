Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону началась реставрация «Дома с ангелами»

В Ростове-на-Дону началась реставрация «Дома с ангелами»
Судьба «Дома с ангелами» на улице Московской в Ростове не решается уже не первое десятилетие. Жители города просили его отреставрировать, власти хотели его снести и оставить лишь часть лепнины - обсуждений было много, но дальше разговоров дело не продвигалось. Пока о здании не забыли вовсе. В этом году администрация города приняла окончательное решение сделать в доме Кисина музей. Тем более что здание само по себе имеет очень богатое, в том числе и литературное, прошлое.

Доходный дом наследников В. Р. Максимова, построенный в конце XIX века на улице Московской, 72, представляет собой четырехэтажное здание с деревянными витражами, парадными лестницами и лепниной. Со временем на первом этаже здания, пережившего гражданскую и Великую Отечественную войны, открылась Ростгорсправка. До конца девяностых годов здесь была справочная, а после дом опустел насовсем.

Принято считать, что именно в доме Кисина находилось адресное бюро, которое посещал отец Фёдор в поисках гарнитура с кладом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», поэтому решение сделать в доме музей не было случайным.

В 2021 году в Ростове началась реставрация исторической части города, и теперь бывший доходный дом Кисина получит вторую жизнь.

- Планируется восстановить доходный дом наследников В. Р. Максимова, или «Дом с ангелами». В конце ноября с московской фирмой «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» был заключен контракт на реставрацию здания на улице Московской, 72 и адаптацию его под современное использование. Сам проект и сметы будут готовы в первом полугодии 2023 года, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В послужном списке фирмы-подрядчика - десятки объектов культурного наследия федерального значения: знаменитый музей-усадьба «Архангельское» (Москва), «Здание Консистории» (Екатеринбург), Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва) и еще много других.

Когда работы по реставрации закончатся, там начнет свою работу городской музей.
Фото: инстаграм Алексея Логвиненко
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.