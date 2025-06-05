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Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября

Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября
Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области. Дату голосования назначили на 14 сентября, сообщили на 21-м заседании областного Заксобрания.

Донские депутаты проголосовали за проект постановления о назначении даты выборов. В соответствии с ним днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора. В 2025 году это будет 14 сентября.

Проект был одобрен еще 29 мая. А 5 июня с датой выборов главы Дона определились окончательно.

14 сентября также состоятся дополнительные выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13.
Фото: Законодательное собрание РО
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