Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября

Фото: Законодательное собрание РО

Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области. Дату голосования назначили на 14 сентября, сообщили на 21-м заседании областного Заксобрания.Донские депутаты проголосовали за проект постановления о назначении даты выборов. В соответствии с ним днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора. В 2025 году это будет 14 сентября.Проект был одобрен еще 29 мая. А 5 июня с датой выборов главы Дона определились окончательно.14 сентября также состоятся дополнительные выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13.