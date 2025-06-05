Депутата из Ростова Александра Шаблия дисквалифицировали из-за допинга

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Ростовского депутата Александра Шаблия дисквалифицировали от участия в боях ММА. Об этом сообщили в Агентстве USADA (Антидопинговое агентство США).Как рассказали в организации, спортсмен получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики. Анализы крови, взятые у Шаблия 19 марта, показали наличие рекомбинантного эритропоэтина (rEPO) - запрещённого препарата, который внесен в список PFL (бойцовская лига). Санкции вступили в силу и продлятся до 19 сентября 2025 года.При этом срок дисквалификации мог быть намного больше, но действия Шаблия оказались непреднамеренными.Депутат прокомментировал случившуюся ситуацию.- После боя с Усманом Нурмагомедовым врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещённых веществ. Мы предоставили полную информацию. Было проведено расследование, по итогам которого я получил минимальную дисквалификацию. Как и планировал, смогу выступить в октябре, - рассказал Шаблий.