Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону останется закрытым до 12 июня

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Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону остается закрытым как минимум до 12 июня. Об очередном продлении запретов на полеты над Югом России сообщили в Росавиации.Помимо ростовской воздушной гавани, закрыты еще десять хабов: в Брянске, Курске, Симферополе, Элисте, Анапе, Липецке, Геленджике, Краснодаре и Белгороде. Аналогичная ситуация - и с аэропортом в Воронеже.Полеты в небе над Югом России запретили 24 февраля, и до сих пор ограничения продлеваются чуть ли не каждую неделю. В качестве альтернативных маршрутов пассажиры используют аэропорты в Сочи, Волгограде, Ставрополе, Москве и Минеральных Водах.