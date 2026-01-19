Администрация Ростова обнародовала список новых цен на ритуальные услуги

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону вступили в силу новые тарифы на ритуальные услуги, утвержденные администрацией города. Соответствующее постановление было подписано главой администрации Александром Скрябиным 15 января 2026 года.Изменения затронули суммы возмещения расходов на погребение, которые государство выплачивает родственникам усопших. Теперь, согласно новым расценкам, стоимость предоставления и доставки гроба, именной таблички и других предметов для погребения составит 3837,41 рубля. Компенсация за кремацию установлена в размере 3706,24 рубля.Стоимость транспортировки тела к месту захоронения будет зависеть от удаленности кладбища. Самым дорогим вариантом является доставка тела на Ростовское кладбище, расположенное в Мясниковском районе – 2611,24 рубля.Предлагаются также следующие тарифы на доставку тела до других кладбищ:Александровское кладбище: 1623,29 рубляСеверное кладбище: 1581,59 рубляВерхне-Гниловское кладбище: 1559,6 рубляПролетарское кладбище: 1302,04 рубляЕврейско-Татарское кладбище: 1141,07 рубляБратское кладбище: 1044,50 рубляВозмещение за погребение с последующей выдачей урны в крематории на Северном кладбище составит 3877,54 рубля.