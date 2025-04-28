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Администрация Батайска задолжала за электричество полтора миллиона рублей

Администрация Батайска задолжала за электричество полтора миллиона рублей
Арбитражный суд взыскал с администрации Батайска около 1,5 миллиона рублей. Власти проиграли два иска от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». Заседания прошли 22 и 23 апреля.

Тяжбы продолжались больше четырех месяцев. По итогу суд признал, что мэрия не оплатила счета за электричество в сентябре и октябре 2024 года. Администрацию обязали выплатить образовавшийся долг.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» было зарегистрировано в 2005 году. Компания является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в регионе. Выручка организации в 2023 году превысила 61 миллиард рублей.
Фото: Онлайн.Карты
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