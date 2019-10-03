33-летний мужчина пропал в Ростовской области



На Дону пропал без вести 33-летний мужчина. Николай Жук ушел из дома в поселке Персиановский 3 октября и больше его никто не видел.



Известно, что мужчина направился в магазин за продуктами, однако никто не знает, куда он мог направиться. Дома у него остались беременная жена и две маленькие дочери.



Николай худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные.



Если вы что-либо знаете, о местонахождении дончанина, то сообщите по телефонам: 8-903-43-46-888 или 8-999-822-48-54.

