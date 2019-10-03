Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

33-летний мужчина пропал в Ростовской области

33-летний мужчина пропал в Ростовской области
На Дону пропал без вести 33-летний мужчина. Николай Жук ушел из дома в поселке Персиановский 3 октября и больше его никто не видел.

Известно, что мужчина направился в магазин за продуктами, однако никто не знает, куда он мог направиться. Дома у него остались беременная жена и две маленькие дочери.

Николай худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные.

Если вы что-либо знаете, о местонахождении дончанина, то сообщите по телефонам: 8-903-43-46-888 или 8-999-822-48-54.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.