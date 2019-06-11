15 тысяч донских школьников обеспечат работой на летний период



В Ростовской области летом трудоустроят около 15 тысяч подростков. Они могут временно поработать и в библиотеке, и помощниками на различных сельхозпредприятиях, а также принимать участие в организации массовых и развлекательных мероприятий. Найти подходящее место и подготовить все необходимые документы им помогут сотрудники службы занятости по Ростовской области.



Заместитель начальника регионального ведомства Надежда Васильева отметила, что с каждым годом школьников, желающих на лето пойти работать, становится все больше.



- Порядка 15 тысяч подростков от 14 до 18 лет планируется трудоустроить летом текущего года. С 1 июня работу получили уже более двух тысяч ребят. А всего с начала 2019 года временной занятостью обеспечено свыше восьми тысяч подростков, - сказала Васильева.



С помощью региональной службы занятости многие дети уже приступили к работе там, где они привыкли проводить много времени. К примеру, некоторые ребята, которые тренируются в спортивном комплексе на гребном канале, выполняют там же различные задачи: убирают территорию, ухаживают за растениями, и собирают сухую траву.



Многие подростки работают так не первый год и уже точно знают, на что потратят заработанные деньги. Некоторые копят на поездку с родителями, другие собирают на новый телефон, но есть и те, кто просто помогает своей семье. Работа, которую выполняют дети, несложная. По законам несовершеннолетних нельзя нагружать сверх нормы.



Подростки получают минимальную зарплату с материальной поддержкой от центра занятости. Если школьник отработал полный месяц, он получит свыше 13 тысяч рублей.



Стоит отметить, что вместе с первым трудовым опытом подростки получают и первую трудовую книжку, записи в которой обязательно пригодятся им в будущем. Еще более значимо, что в Ростовской области проживает огромное количество активных школьников, которые проводят летние каникулы не только с удовольствием, но и с пользой.