Фото: нейросеть

Ростовчанам нужно откладывать 73 зарплаты чтобы купить однокомнатную квартиру. По данным издания Donday, если доход ростовчан составляет менее 70 тысяч рублей, им потребуется 73 зарплаты, чтобы накопить на однокомнатную квартиру.При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону составляет около 4,8–4,9 миллиона рублей. При средней зарплате в Ростовской области в 67 490 рублей по данным Ростовстата за первое полугодие 2025 года, накопить такую сумму можно будет за 7 лет, если откладывать весь доход и не тратить его на другие нужды.Для приобретения двухкомнатной квартиры, средняя стоимость которой составляет 6,6 миллиона рублей, жителям Ростова понадобится 98 зарплат. А трёхкомнатная квартира, которая в среднем оценивается в 8,7 миллиона рублей, обойдётся им в 129 зарплат при тех же условиях.При этом не стоит забывать о высоких ценах на еду и одежду. Тем более что средняя зарплата— это арифметическое значение по всем профессиям в одной отрасли. Поэтому одному человеку будет нереально накопить даже на однокомнатную квартиру.Также цена на саму квартиру будет расти каждый год. И пока копятся деньги на квартиру за одну цену, через год она уже будет стоит намного дороже.