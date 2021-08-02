Жители Ростовской области участвуют в создании народной партийной программы

Инициативы активных граждан начали принимать в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Общероссийский проект привлёк уже миллионы людей. Причём лидером по количеству инициатив оказалась именно Ростовская область.Направления на заседании разнообразные. Члены штаба обсуждают как детский спорт, молодёжную политику и образование, так и проблемы ЖКХ и здравоохранения. Медицина, по мнению жителей области, наиболее важна, поэтому доступ населения к медицинским услугам - один из приоритетов работы штаба.На первое заседание также пришли лидеры общественных организаций, члены областной Общественной палаты и депутаты-партийцы. Среди них была и главный врач областной детской клинической больницы, а также по совместительству депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова. Она отметила, что внести предложенные инициативы в стратегию развития на ближайшие пять лет - это важнейшая задача. Кроме того, предложение оказалось и у самой народной избранницы.- Ростовская область предложила создавать на базе многопрофильных больниц межрегиональные центры специализированной помощи для детей. В ближайшее время в регионе начинается строительство нового хирургического центра на базе детской областной больницы. Это уникальный проект стоимостью более 14 млрд рублей. Создание подобных центров приблизит помощь, повысит ее оперативность и качество, что особенно важно в случаях со сложными диагнозами. Технологии, которые будут использоваться в новом центре, должны быть доступны и для детей из соседних регионов.Руководители детских областных больниц инициативу уже поддержали. Ведь новый медицинский центр откроет новые возможности для лечения заболеваний в нейро-, челюстно-лицевой хирургии, урологии и онкопатологии.Кроме того, актуальным остаётся вопрос о получении первичных медицинских услуг. Особенно важным он стал в период пандемии, когда на систему здравоохранения идёт огромная нагрузка. Таким образом, и на фельдшерско-акушерские пункты далеко от больших городов, и на поликлиники, и на многопрофильные больницы обсуждалось выделение дополнительных средств.Также на заседании присутствовал олимпийский чемпион и депутат Законодательного собрания Ростовской области Вартерес Самургашев. Он поднял проблему доступности спортивных сооружений.- Физкультура и спорт - важнейшие условия для воспитания здорового поколения. Дети с ограниченными возможностями также должны иметь возможность заниматься спортом. Много задач, которые предстоит решить. Я уверен, что народный штаб поможет в этом, - отметил Вартерес.Свои собственные инициативы направить в штаб может любой желающий. Чтобы это сделать, достаточно написать своё предложение на сайте np.er.ru. или позвонить по телефону: 8 (863) 291-89-18.Обсуждение проблем началось не только в «Единой России». Другие политические партии тоже продолжают работу. Многие утверждают, что поставленные задачи требуют решения на всех уровнях. Поэтому важно иметь представительство как в Государственной Думе, так и в региональных, городских и сельских собраниях депутатов.Так, «Справедливая Россия–Патриоты–За правду» выдвинула кандидатов в собрания депутатов в 32 муниципалитетах области, ЛДПР - в 43, а «Коммунисты России» - в 14. Предстоящие выборы пройдут в сентябре. Уже на них партию ЛДПР возглавит новый лидер Евгений Кондрахин.