В ОБСЕ приняли решение продлить работу в Ростовской области



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжит работу в городах Ростовской области. Сотрудники ОБСЕ будут находиться на пунктах пропуска в Гуково и Донецке до 30 сентября этого года. Об этом сообщили на сайте «Укринформ» 2 мая.



В сообщении сказано, что такое решение приняли на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Таким образом, наблюдатели будут продолжать находиться в Ростовской области и мониторить ситуацию. В поле внимания сотрудников организации находится транспорт, который пересекает границу с Украиной в российских пунктах пропуска Гуково и Донецк. Все передвижения будут фиксироваться в отчетах.



Стоит добавить, что после избрания нового президента Украины, которым стал Владимир Зеленский, ОБСЕ рассчитывало на разрешение конфликта на востоке страны. Генеральный секретарь Томас Гремингер выражал надежду, что политические перемены дадут импульс для урегулирования разногласий сторон и остановки военных действий.