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Губернатор заявил о положительной динамике по коронавирусу в Ростовской области

Губернатор заявил о положительной динамике по коронавирусу в Ростовской области
Глава донского региона во время заседания оперативного штаба заявил о положительной динамике по коронавирусу. По словам губернатора Ростовской области, стабилизирующая ситуация позволяет постепенно освобождать медицинские мощности для плановой помощи.

По данным регионального министерства здравоохранения, в больницах области развернуто 4 186 коек для лечения больных с COVID-19. Еще три недели назад действовало на 1 637 больше - 5 823. Уменьшается и количество тяжелых течений коронавируса.

Количество выздоровевших, судя по статистике, значительно превышает число новых заболевших. Не исключено, что власти на следующей неделе примут решение и снимут часть ограничений, чтобы празднование Нового года прошло в очном формате.
Фото: Правительство Ростовской области.
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