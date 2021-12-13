Губернатор заявил о положительной динамике по коронавирусу в Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области.

Глава донского региона во время заседания оперативного штаба заявил о положительной динамике по коронавирусу. По словам губернатора Ростовской области, стабилизирующая ситуация позволяет постепенно освобождать медицинские мощности для плановой помощи.По данным регионального министерства здравоохранения, в больницах области развернуто 4 186 коек для лечения больных с COVID-19. Еще три недели назад действовало на 1 637 больше - 5 823. Уменьшается и количество тяжелых течений коронавируса.Количество выздоровевших, судя по статистике, значительно превышает число новых заболевших. Не исключено, что власти на следующей неделе примут решение и снимут часть ограничений, чтобы празднование Нового года прошло в очном формате.