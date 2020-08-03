Алексей Логвиненко: Возглавляю список кандидатов в депутаты ростовской гордумы от «Единой России»

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко официально заявил, что возглавляет список кандидатов в депутаты городской думы от партии «ЕР». В своем «Инстаграме» сити-менеджер сообщил, что находится в предвыборном отпуске с 3 августа.Участие в выборах Алексей Логвиненко объясняет тем, что гордума является ключевым органом местной власти. От ее решений зависит развитие, изменения в жизнедеятельности города и распределение бюджета. Новый созыв будет работать пять лет. Программа «Единой России» «Ростов - город, Ростов - дом» направлена на модернизацию донской столицы.- В любом доме, как мы все понимаем, должен быть порядок, - отметил градоначальник. – В наши планы при поддержке большинства избирателей входит благоустройство Ростова.За пять лет запланировано заасфальтировать не менее 350 дорог, обновить минимум 400 детских игровых площадок и построить пять подстанций скорой медицинской помощи. Будет благоустроено 17 бульваров и аллей.В рамках предвыборной кампании Алексей Логвиненко проводит встречи с избирателями. Он уже пообщался с сотрудниками Сбербанка и жителями Железнодорожного района. В ходе встреч обсуждались проблемы с ливневой канализацией, качество внутриквартальных дорог, а также состояние детских и спортивных площадок.- Записал наказы избирателей по асфальтированию дороги к 141-му детскому саду и выделению средств на реконструкцию спортивного комплекса 43-й гимназии, – рассказал глава администрации. - Проектная документация есть, значит, нужно закладывать средства в бюджете на следующий год.Встречи с населением буду проходить регулярно до конца кампании. С избирательной программой партии можно ознакомиться на сайте ростов-дом2020.рф.