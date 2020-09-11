Александр Ищенко проголосовал на выборах главы Ростовской области

На Дону с 11 сентября жители выбирают губернатора региона и депутатов в городскую думу Ростова, Волгодонска, Гукова, Донецка, Зверева, Каменске-Шахтинского, Новочеркасска и Шахт. Председатель донского парламента Александр Ищенко отдал свой голос на избирательном участке в посёлке Рассвет Аксайского района 13 сентября.Председатель Заксобрания Ростовской области добавил, что мнение жителей при выборе губернатора Дона очень важно. От их решения зависит вектор дальнейшего развития всего региона.Напомним, 13 сентября в донском регионе завершается трёхдневное голосование. Избирательные участки будут работать до 20.00. После их закрытия начнётся подсчёт голосов.