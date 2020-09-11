Александр Ищенко проголосовал на выборах главы Ростовской области
На Дону с 11 сентября жители выбирают губернатора региона и депутатов в городскую думу Ростова, Волгодонска, Гукова, Донецка, Зверева, Каменске-Шахтинского, Новочеркасска и Шахт. Председатель донского парламента Александр Ищенко отдал свой голос на избирательном участке в посёлке Рассвет Аксайского района 13 сентября.
- Сегодня у меня праздничное настроение по двум причинам, - поделился Александр Ищенко. – Во-первых, день рождения Ростовской области, и с этим замечательным событием я поздравляю всех жителей нашего региона. Во-вторых, сегодня своего рода рубеж. Наш регион подводит итоги развития за пять лет и определяет то, каким будет будущий прогресс в социальной сфере, транспортной инфраструктуре.
Председатель Заксобрания Ростовской области добавил, что мнение жителей при выборе губернатора Дона очень важно. От их решения зависит вектор дальнейшего развития всего региона.
- Я уверен, что жители нашей области сделают осознанный правильный выбор, который идет из их ощущения любви к донской земле. Мы обязательно в ближайшие пять лет получим новое развитие нашей Ростовской области.
Напомним, 13 сентября в донском регионе завершается трёхдневное голосование. Избирательные участки будут работать до 20.00. После их закрытия начнётся подсчёт голосов.