Жители Ростовской области стали больше тратить на продукты

Специалисты провели анализ расходов донских жителей во втором квартале 2020 года. Об этом 30 октября сообщил Ростовстат.Государственная служба статистики по Ростовской области провела опрос населения донского региона в 10 городах и 12 районах. В данном обследовании было опрошено 930 семей, из которых 67% - жители городов.Несмотря на негативную ситуацию с COVID-19 в области, у людей увеличились расходы. Больше всего денег дончане тратят на продукты домашнего питания — 38%, на покупку непродовольственных товаров — 31,1% и на оплату услуг — 26,9%. Дончане стали чаще покупать рыбу и морепродукты (+9,8%), молоко и молочные продукты (+13,8%), овощи и бахчевые (+14,8%), фрукты и ягоды (+24,8%).Кроме того, возросли расходы жителей области на покупку верхней одежды для детей, на 17% выросли покупки спортивной обуви, почти на 11% - расходы на предметы домашнего обихода, бытовую технику и повседневный уход за домом. Расходы на оплату услуг снизились на 17%, включая расходы в системе дошкольного (детские сады) и общего образования (школы, лицеи).