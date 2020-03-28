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В Ростовской области сохраняется высокий класс пожароопасности

В Ростовской области сохраняется высокий класс пожароопасности
Высокий класс пожароопасности сохраняется в Ростовской области. Об этом дончан предупредили в донском ГУ МЧС.

По данным спасательного ведомства, в большинстве районов объявлен четвёртый класс опасности. С началом весны на Дону стали чуть ли не каждый день происходить ландшафтные пожары — в области на огромных площадях горят камыш и другая растительность.

На днях под Ростовом-на-Дону сгорело 25 тысяч квадратных метров поля. На месте работали 144 спасателя, один из которых погиб, попав в кольцо огня.

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