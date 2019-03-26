Более 50 тысяч человек за месяц установили приложение «БКС Премьер»



Обновленный онлайн-сервис объединил в себе функции инвестиционного приложения и мобильного банка.



Более 50 тысяч человек за месяц скачали и установили приложение «БКС Премьер». Об этом рассказали в финансовой компании.



В организации отметили, что с помощью обновленного приложения «БКС Премьер» пользователи могут в режиме онлайн без посещения офиса пользоваться необходимым набором инвестиционных продуктов компании. Соответствующие услуги предоставляются всем, а не только действующим клиентам организации. Онлайн-сервис объединяет в себе функции инвестиционного приложения и классического мобильного банка.



- На мобильное устройство приложение можно скачать в App Store или Google Play, - сообщил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. - После установки онлайн-сервиса пользователи смогут сразу начать подбирать себе необходимые инвестиционные продукты. Кроме того, у них есть возможность в чате получить консультацию финансового советника. Для того чтобы открыть брокерский счет, не нужно даже посещать офис, сделать это можно в режиме онлайн.



Инвестиционный профиль клиента онлайн-сервис определит после того, как пользователи заполнят небольшую анкету. При этом средства на брокерский счет можно будет перевести с карты любого банка. По словам Антона Граборова, установить приложение и подключиться к сервисам очень просто. Эта процедура не займет более 10 минут.



Отметим, компания «БКС Премьер» обновила мобильное приложение в феврале 2019 года, после чего основные возможности онлайн-сервиса стали доступны всем пользователям, даже тем, кто ранее не был клиентом группы БКС.



Одна из главных особенностей приложения «БКС Премьер» - возможность одновременно пользоваться банковскими продуктами и услугами. Так, пользователям доступны готовые инвестиционные решения, самостоятельная торговля на бирже, информация по брокерским и банковским счетам, страховые продукты, а также платежи за ЖКХ, мобильную связь, Интернет и прочее.