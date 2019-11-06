Вопросы безопасности предпринимателей и защиты бизнеса обсудили в Ростове



В Ростове-на-Дону провели ситуационный анализ «Защита бизнеса и личная безопасность». Мероприятие, ориентированное на предпринимателей и руководителей компаний, провели 6 ноября в рамках цикла «Безопасный бизнес». Организатором выступили Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства и центр «Мой бизнес». Оператор проекта — консалтинговый центр «Решение».



В мероприятии приняли участие более сотни человек. Темой анализа стали способы защиты бизнеса при уголовном и административном давлениях, а также обзор практики специалистов в сфере безопасности предпринимательства.



Гости получили чёткие рекомендации, им объяснили работающие алгоритмы реагирования в экстренных ситуациях. Перед участниками выступили:



- Наталья Малиновская, адвокат, налоговый консультант, эксперт при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области.



- Ирина Загорская, директор и учредитель юридической компании Zagorskay&K, консультант Международного Коммерческого Арбитража при ТПП РФ, заместитель председателя Антикризисного центра при ТПП Ростовской области.



- Михаил Сидельников, генеральный директор компании системного интегратора ООО "ДММ", управляющий партнер, эксперт в области компьютерно-технических экспертиз, кандидат экономических наук, доцент ЮФУ.



- Татьяна Новикова, тренер по внешнеэкономической деятельности, аудитор, налоговый консультант, руководитель ООО «Аудит НТ», главный бухгалтер Торгово-промышленной палаты Ростовской области.



- Наталья Кривцова, сертифицированный тренер по программам обучения АО «Корпорация МСП» в Москве, начальник отдела консультирования и взаимодействия с предпринимателями АНО «РРАПП».



- Любовь Алещенкова, начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области.



- Михаил Гащук, управляющий представительством Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРА РОССИИ» в Ростовской области, управляющий партнер в Консалтинговом Центре «Решение».



Всего «Безопасный цикл» включает в себя четыре мероприятия. Итоговая конференция состоится 27 ноября. Подробности - на сайте Бизнесбезопасности.рф.