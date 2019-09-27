БОЛЬШАЯ БИЗНЕС-ИГРА



25 сентября в бизнес-центре «Лига Наций» предприниматели испытали свои силы и нервы на прочность в психологической бизнес-игре, проводимой в рамках цикла мероприятий «Безопасный бизнес». Организатором цикла выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО «РРАПП») с целью популяризации предпринимательской деятельности на Дону.



В бизнес-игре «Безопасные переговоры. Кто кого?» не оказалось проигравших – все участники получили теоретические и практические навыки подготовки, оценки рисков и проведения успешных переговоров.



Принять участие смогли не только бизнесмены и руководители Ростовской области, но и граждане, желающие открыть свое дело. Практический интерес с прицелом на будущее проявили также студенты ростовских вузов.



Всего на бизнес-игру собрались более 50 человек, из которых сформировали восемь команд. Игроки вступили в сложные переговоры с экспертом - владельцем компании «ФСКБ», автором программы «Кадровая безопасность на предприятии», психологом и полиграфологом Петром Петровым. Все участники на собственном опыте проработали аспекты построения эффективных коммуникаций, как внутри собственных команд, так и в процессе переговоров с экспертом.



В рамках мероприятия перед участниками выступили спикеры-практики в области защиты бизнеса, юриспруденции и психологии, которые провели теоретические занятия по сбору информации, анализу рисков, юридической подготовке переговоров, а также о психологической составляющей самих переговоров.



В результате бизнес-игры, которая длилась пять часов, участники получили навыки общения в стрессовой ситуации, смогли проанализировать свои возможности проведения успешных переговоров, а также получили понимание того, каким образом личные качества влияют на успех как переговоров, так бизнеса в целом.



Больше информации о мероприятиях цикла «Безопасный бизнес» - на сайте Бизнесбезопасность.рф.