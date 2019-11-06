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В Суворовском в Ростове начала работу бесплатная велошкола для детей

В Суворовском в Ростове начала работу бесплатная велошкола для детей
В ноябре жилом районе Суворовский в Ростове-на-Дону начала работу бесплатная муниципальная велошкола.

Велосекция начала работать от спортивной школы №19, ребят ждут по адресу Платона Кляты, 5. Занимаются с детьми от 7 до 14 лет два тренера.

Тренировки для воспитанников от семи до девяти лет проходят по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 мск до 16.00 мск. В эти же дни с 16.00 мск до 18.00 мск тренируются ребята от девяти до одиннадцати лет.

Детей от семи до четырнадцати лет ждут с 16.00 мск до 17.30 мск по вторникам и четвергам, а также с 09.00 мск до 11.30 мск по субботам

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