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В ростовском аэропорту Платове задержали двух пассажиров, выпивавших на борту самолета

В ростовском аэропорту Платове задержали двух пассажиров, выпивавших на борту самолета
В ростовском аэропорту Платов задержаны двое жителей Батайска за распитие алкоголя в самолете. Об этом 14 сентября рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Мужчины возвращались из курортного города Турции - Антальи. Перед посадкой на рейс они зашли в магазин на территории аэропорта и купили виски. Расположившись в своих креслах в самолете, они откупорили бутылку. Когда градус выпитого перешел дозволенную грань, они стали громко кричать и нецензурно выражаться. На замечания пассажиров и членов экипажа нарушители не реагировали.

По прилете в ростовский аэропорт капитан судна вызвал полицию. Сотрудники МВД составили протокол и доставили 42-летнего мужчину и его 30-летнего приятеля в дежурную часть.

- Сотрудники транспортной полиции привлекли пассажиров к административной ответственности за хулиганство, - сообщили в ведомстве.

Нарушителям может грозить до 15 суток ареста.

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