В колонии Ростовской области пытались пронести наркотики и телефоны

Сотрудники ГУФСИН Ростовской области задержали людей, пытавшихся пронести на режимную территорию телефоны и наркотики. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГУФСИН Ростовской области.В исправительную колонию №2 Ростова-на-Дону пришел мужчина на свидание. Во время досмотра у него нашли сверток с капсулами красно-белого цвета. Наркотики изъяли, а на место происшествия вызвали полицию.Похожий случай произошел в тот же день в Зверево. Сотрудники колонии №1 задержали местного жителя, который пытался перебросить на территорию тюрьмы сверток с 11 мобильными телефонами и 9 зарядками.В суд Красносулинского района, как уточнили в ведомстве, направлен административный протокол для принятия дальнейшего решения.