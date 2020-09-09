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В колонии Ростовской области пытались пронести наркотики и телефоны

В колонии Ростовской области пытались пронести наркотики и телефоны
Сотрудники ГУФСИН Ростовской области задержали людей, пытавшихся пронести на режимную территорию телефоны и наркотики. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГУФСИН Ростовской области.

В исправительную колонию №2 Ростова-на-Дону пришел мужчина на свидание. Во время досмотра у него нашли сверток с капсулами красно-белого цвета. Наркотики изъяли, а на место происшествия вызвали полицию.

Похожий случай произошел в тот же день в Зверево. Сотрудники колонии №1 задержали местного жителя, который пытался перебросить на территорию тюрьмы сверток с 11 мобильными телефонами и 9 зарядками.

В суд Красносулинского района, как уточнили в ведомстве, направлен административный протокол для принятия дальнейшего решения.

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