В Ростовской области загорелся внедорожник
В Мясниковском районе Ростовской области загорелся автомобиль «Нива». Происшествие случилось примерно в восемь часов утра 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как стало известно, в хуторе Калинин на пересечении улиц Школьной и Октябрьской вспыхнул внедорожник. Огонь распространился на площадь один квадратный метр.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекли четыре человека и одну единицу техники, - добавили сотрудники ведомства.
К счастью, в момент задымления в машине никого не было, поэтому пострадавших нет. Спасатели потушили огонь около половины девятого утра.