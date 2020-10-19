В Ростовской области загорелся внедорожник

В Мясниковском районе Ростовской области загорелся автомобиль «Нива». Происшествие случилось примерно в восемь часов утра 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Как стало известно, в хуторе Калинин на пересечении улиц Школьной и Октябрьской вспыхнул внедорожник. Огонь распространился на площадь один квадратный метр.К счастью, в момент задымления в машине никого не было, поэтому пострадавших нет. Спасатели потушили огонь около половины девятого утра.