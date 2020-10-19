Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области загорелся внедорожник

В Ростовской области загорелся внедорожник
В Мясниковском районе Ростовской области загорелся автомобиль «Нива». Происшествие случилось примерно в восемь часов утра 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как стало известно, в хуторе Калинин на пересечении улиц Школьной и Октябрьской вспыхнул внедорожник. Огонь распространился на площадь один квадратный метр.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекли четыре человека и одну единицу техники, - добавили сотрудники ведомства.

К счастью, в момент задымления в машине никого не было, поэтому пострадавших нет. Спасатели потушили огонь около половины девятого утра.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.