Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области с 15 февраля возобновляется оказание плановой медпомощи

В Ростовской области с 15 февраля возобновляется оказание плановой медпомощи
Губернатор Ростовской области заявил о полном восстановлении оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об изменениях в постановлении регионального правительства стало известно 11 февраля.

Напомним, в настоящее время приостановлено проведение в медорганизациях профилактических осмотров и диспансеризации для людей старше 65 лет или с хроническими заболеваниям. Аналогичная ситуация - и с плановой медпомощью, которую можно отсрочить без угрозы для жизни пациента. В разгар пандемии COVID-19 медиков не хватало, а те, что были, работали на износ. В приоритете было лечение больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Как сообщили в областном правительстве, изменения вступят в силу 15 февраля. С этого же дня в донском регионе возобновится работа ледовых катков и фуд-куртов в торговых центрах. Допустимая вместимость спорт- и кинозалов увеличена до 50%, а на улицах снова разрешены городские ярмарки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.