В Ростовской области с 15 февраля возобновляется оказание плановой медпомощи

Губернатор Ростовской области заявил о полном восстановлении оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об изменениях в постановлении регионального правительства стало известно 11 февраля.Напомним, в настоящее время приостановлено проведение в медорганизациях профилактических осмотров и диспансеризации для людей старше 65 лет или с хроническими заболеваниям. Аналогичная ситуация - и с плановой медпомощью, которую можно отсрочить без угрозы для жизни пациента. В разгар пандемии COVID-19 медиков не хватало, а те, что были, работали на износ. В приоритете было лечение больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.Как сообщили в областном правительстве, изменения вступят в силу 15 февраля. С этого же дня в донском регионе возобновится работа ледовых катков и фуд-куртов в торговых центрах. Допустимая вместимость спорт- и кинозалов увеличена до 50%, а на улицах снова разрешены городские ярмарки.