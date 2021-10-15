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В Ростовской области при заселении в гостиницу будут требовать документ от отсутствии коронавируса

В Ростовской области при заселении в гостиницу будут требовать документ от отсутствии коронавируса
Ухудшение ситуации, связанной к пандемией коронавируса, привело к ужесточению мер безопасности. В постановлении правительства Ростовской области расширили перечень мест, запрещенных к посещению без соответствующего медицинского документа. Речь идет о справке о вакцинации, перенесенном заболевании или результате ПЦР-теста.

Так, под запретом оказались и гостиницы - при входе и заселении обязательно нужно будет предъявлять соответствующий медицинский документ. Ограничение вступит в силу с 30 октября.
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