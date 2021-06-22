Ростовский НИИАП будет требовать у пациентов документ о вакцинации

В Ростове Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии внес изменения в график приема пациентов. Теперь попасть к врачу амбулаторно-консультативного отделения можно будет при наличии одного из документов, свидетельствующих об отсутствии COVID-19. Соответствующее распоряжение директора НИИАП вступило в силу 24 июня.Проводником на прием к врачу послужат сертификат законченного курса вакцинации от коронавируса. Однако беременным прививка противопоказана, поэтому список возможных документов расширили. Это может быть отрицательный ПЦР-тест - по политике учреждения, он остается актуальным в течение 7 дней. Также можно принести справку от терапевта или педиатра по месту жительства об отсутствии инфекции. В этом случае врач основывается на осмотре пациента и результатах эпидемиологического анализа. Справка действует в течение 3 дней.В случае, если пациент недавно переболел COVID-19, без справки или ПЦР-теста на прием все равно нельзя попасть. Медики предусмотрели и экстренные случаи - например, внезапные роды.- На 38 неделе беременности пациенты могут сделать бесплатный ПЦР-тест, результат которого будет актуален еще неделю, - рассказал Rostov.ru начальник отдела по работе с субъектами ЮФО, СКФО Артур Хашиев. - Однако если роды начнутся раньше 38 недели, это уже совсем другая ситуация. Тогда женщине стоит сразу вызвать скорую помощь, которая знает, что делать в таких ситуациях и куда доставить пациента.Пока нововведение работает только в амбулаторно-консультативном отделении НИИАП. Такое распоряжение, по словам специалиста, позволит расширить возможности и обеспечить более безопасную среду для будущих мам.