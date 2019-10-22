В Ростовской области на большой площади сгорело сено



В Егорлыкском районе Ростовской области на большой площади сгорело сено. Происшествие случилось в хуторе Украинском в ночь на 23 октября.



Около полуночи поступило сообщение о пожаре на улице Лиманной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работали четыре спасателя и две единицы техники. На тушение ушло около получаса. В результате ЧП ни один человек не пострадал.