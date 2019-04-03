В больницу для осуждённых в Ростове пытались передать телефоны в стиральном порошке



В ростовскую туберкулёзную больницу для осуждённых хотели пронести мобильные телефоны в пачке стирального порошка. Инцидент случился 3 апреля.



Одному из пациентов пришла посылка, в которой находились упаковки со стиральным порошком. В них оказались мобильные телефоны и сим-карта.



- В отношении отправителя составили протокол об административном нарушении, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Материалы направят в мировой суд Октябрьского района.