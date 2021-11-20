В Ростове двоих мужчин осудили за попытку обокрасть монастырь

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Суд Ростова-на-Дону вынес приговор двоим мужчинам, пытавшимся вынести имущество из Свято-Иверского женского монастыря. Об этом 22 ноября сообщили в прокуратуре Октябрьского района города.По данным суда, 35-летний мужчина со своим 30-летним приятелем решили заработать денег без особых усилий. 1 марта этого года они проникли на территорию женского монастыря и попытались незаметно вынести металлический брус весом 30 килограммов. Добычу злоумышленники планировали сдать на металлолом. Однако на месте преступления их застали служители монастыря. Несостоявшихся похитителей передали в руки правоохранителей.На мужчин завели уголовное дело за покушение на кражу. В соответствии с приговором суда они получили по одному году исправительных работ с ежемесячным удержанием части зарплаты в пользу государства.