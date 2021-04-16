В России запустили уникальную испытательную лабораторию

В подмосковном городе Чехове завершился процесс полного запуска уникальной испытательной лаборатории. Это крупнейший центр, аккредитованный на проведение испытаний в соответствии с 31-м техническом регламентом, расположенный на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).В лаборатории на Симферопольском шоссе, 2 круглосуточно происходят загадочные явления. Сгорают в адском пламени огнезащитные комбинезоны с лейблами крупнейшей нефтегазовой компании страны. Другие защитные костюмы подвергаются беспощадной резне бензопилой. В клочья стаптываются кроссовки крупнейших мировых брендов. Прекрасные новые машины разбиваются о стену. И только робот «Ньютон» невозмутимо взирает на происходящий вокруг кошмар.«Ньютон» уже разобрался с очередным респиратором, надышался углекислотой, но остался жить. Это единственный робот на территории СНГ, который полностью имитирует систему жизнедеятельности человека. Только с 2017 года в уникальное оборудование своей необычной лаборатории «ПромМашТест» группа компаний «Серконс» вложила свыше 4 млрд рублей.Каждое промышленное изделие, прежде чем попасть на продажу в магазин, должно подвергнуться химическому, гигиеническому, токсическому, механическому и прочим испытаниям. Электробытовые товары полностью разбираются до печатных плат. Тысячи элементов проходят рентген. Обувь и одежда проверяются на прочность швов, истираемость, воздухопроницаемость, влагопоглощение.20 испытательных лабораторий компании «Серконс» являются крупнейшими и наиболее «упакованными» в России. Самая новая и грандиозная – «ПромМашТест». Она является крупнейшим испытательным центром широкого профиля на территории стран СНГ. Лаборатория занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров и включает в себя 19 аккредитованных лабораторий, 3 тысячи единиц испытательного и измерительного оборудования. В 2020 году в центре испытали 23 тысячи образцов различных изделий. Лаборатории центра применяют в своей работе порядка 10,5 тысячи методик испытаний для низковольтного, взрывозащищенного оборудования, машин и многого другого.Из всего огромного перечня продуктов, товаров и оборудования, которые подлежат сертификации, «Серконс» охватывает большинство. При этом испытания здесь проводятся в собственных лабораториях.За 25 лет работы 24 подразделения группы компаний «Серконс» по всему миру выдали около 25 тысяч сертификатов соответствия. Несколько лет назад в среде маркетологов и бизнес-лидеров стала модной так называемая стратегия «голубого океана». Ее суть состоит в том, что настоящие лидеры рынка не бросаются с головой в омут конкурентной борьбы – «красный океан», а создают свои собственные ниши и лакуны, то есть «голубой океан». Группа компаний «Серконс» целенаправленно создала всеохватывающий «голубой океан» на отечественном рынке сертификации. Объем услуг полного цикла, который предоставляет компания, охватил большую часть потребностей рынка. Так что ниши и лакуны приходится выискивать конкурентам.- На сегодняшний день почти 90 процентов из всех разрешительных документов при импорте составляют документы о соответствии. При этом сервис взаимодействия с Росаккредитацией у нас работает почти на 99,8 процента эффективности с предоставлением содержательных ответов, - рассказал Сергей Шкляев, начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы. - То есть нами оценивается как высококачественный процесс взаимодействия, организованный между двумя федеральными органами, позволяющий минимизировать количество запросов каких-либо документов от участников внешнеэкономической деятельности.Высокий уровень взаимодействия, который упоминает представитель таможенного ведомства, обеспечивается прежде всего деятельностью современных многопрофильных органов по сертификации, в числе которых и «Серконс».- Сертификация соответствия – достаточно специфичная отрасль. Но мы собираемся удивлять рынок, - поделился Сергей Шкляев. - В скором будущем мы создадим целую экосистему, которая позволит автоматизировать все процессы и оптимизировать общение между тремя сторонами: заказчиком, органом по сертификации и испытательной лаборатории.В планах у лаборатории - предоставить возможность путешествовать по 3D-модели заводов с помощью VR-очков. При этом в лабораториях будут испытываться виртуальные образцы.- У нас уже есть микробиологическая лаборатория в Москве, где около половины испытаний могут проводиться без участия человека, - добавил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы. - Инженер только запускает процесс, а оборудование сутками тестирует образцы. Сбывается мечта Электроника - «вкалывают роботы, а не человек».Сертификация необходима и для нефтяных вышек, и для автомобильных гигантов, и для кондитеров, которые хотят продавать авторские десерты с помощью соцсетей. Однако не у всех есть возможность ехать из-за этого в Москву и искать надежную лабораторию. Как правило, такие бизнесмены нуждаются в лаборатории, расположенной в шаговой доступности.- Еще один крутой проект, который я хочу реализовать, - SerconsLab. Это общероссийская сеть лабораторий, которые, как, например «Инвитро», будут испытывать различные продукты и рестораны по всей стране, - рассказал основатель и владелец группы компаний «Серконс» Ихсан Бозкурт.В планах у него - создать суперпрофессиональные лаборатории в центре городов. Сертификация одного окна? Нет, не фантастика. Никто в России не делает больше 3-4 услуг в сфере сертификации, а у «Серконс» их более 600.Новая этика потребления требует, чтобы каждый пользователь товара мог испытать его лично. Возможно, личные испытания станут модным трендом, а появление доступных лабораторий изменит саму конфигурацию потребительского рынка и повысит уровень конкуренции.