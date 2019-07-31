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В архангельской деревушке нашли должника из Ростовской области

В архангельской деревушке нашли должника из Ростовской области

Житель Ростовской области надеялся спрятаться от кредиторов в глухой российской деревушке.

Мужчина из Каменска-Шахтинского взял в кредит автомобиль «Рено Дастер». Вместе с новенькой иномаркой каменчанин исчез. Финансовая организация передала информацию о должнике в службу судебных приставов. Сотрудники ФССП установили, что новоиспечённый автовладелец может находиться в селе Карпогоры Архангельской области. Они передали информацию коллегам из данного региона.

Однако в Карпогорах найти должника не удалось. Благодаря помощи участкового, его разыскали в одной из деревень в ста километрах от районного центра.
- Выехав по месту нахождения автомобиля, судебный пристав наложил на него арест, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области. - Имущество оставлено на ответственное хранение должнику с предупреждением об уголовной ответственности.

У неплательщика ещё есть возможность погасить задолженность по кредиту и сохранить за собой машину. В противном случае автомобиль будет изъят и передан на продажу.

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