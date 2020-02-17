Рубль первым восстанавливается после стресса



Российская валюта вновь демонстрирует хорошую отдачу на фоне осторожного оптимизма на рынках. «Россиянин» отыгрывает несколько процентов у доллара и евро, ожидая еще большего интереса к рисковым активам и умеренного повышения цен на углеводороды. К средине недели рубль торгуется в паре с долларом у отметки 63.



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Пик коронавируса близок?



По данным китайских медиков, распространение вируса, по всей видимости, достигло своего пика. Это значит, что в этом месяцы ситуация может стабилизироваться или даже пойти на спад.



Несмотря на заявления ВОЗ, что еще рано делать подобные оптимистичные прогнозы и вирус остается одной из главнейших угроз современному обществу и экономике, рынки восприняли новость из Китая в позитивном ключе.



Риск восстанавливает рубль



Рубль, который демонстрирует явную зависимость от настроений на рынках рисковых активов, положительно реагирует на пробудившийся интерес к высокодоходным сделкам. Спрос на ОФЗ и рублевые активы помогают «россиянину» отыграть потерянные днями ранее позиции по отношению к доллару и единой европейской валюте.



В среднесрочной перспективе курс российской валюты также будет зависеть от настроений спекулянтов и рисковых инвесторов, а они, в свою очередь, будут ждать развития ситуации с коронавирусов и макроэкономических отчетов из КНР и США. Они выйдут уже в конце февраля и начале марта.



Нефть в восходящем тренде



Рынок углеводородов положительно отреагировал на аппетит к риску, а новости о том, что в обозримом будущем Китай может вернуться к полному потреблению «черного золота», подстегнули цены. Заявления главы ФРС США, что Штаты в данный момент могут похвастаться сильной экономикой, тоже помогли нефтяному рынку, так как сильная экономика потребляет больше ресурсов.



Тем не менее, высоко ценник не заберется, пока не принято единогласного решения ОПЕК по поводу ограничений добычи, и пока вопрос с распространением вируса в Китае остается открытым. Негативной новостью для цен стал отчет API, который показал рост запасов нефти в США на прошлой неделе. Если эти данные подтвердят в профильном ведомстве, нефть может повести себя более пессимистично.

Рубль реагирует на умеренное восстановление рынка углеводородов однозначно, укрепляясь в курсе.