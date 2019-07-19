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Ростовская спортсменка стала чемпионкой мира по фехтованию

Ростовская спортсменка стала чемпионкой мира по фехтованию
Ростовчанка в составе сборной России выиграла на чемпионате мира по фехтованию. Состязания проходили в столице Венгрии. В состав российской команды вошла дончанка Лариса Коробейникова.

Россиянки отлично показали себя в 1/8 финала, играя против испанок. Они выиграли со счётом 45:37. В понедельник, 22 июля, они одержали победу над кореянками — 33:25. В полуфинале наши девушки сразились с американками и уверенно проложили себе дорогу в финал. Последняя встреча прошла с рапиристками из Италии. Наши девушки разгромили их, став чемпионками мира.
Ростовская спортсменка стала чемпионкой мира по фехтованию

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