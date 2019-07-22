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Ростовчанка в составе сборной завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию

Ростовчанка в составе сборной завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию
Ростовская фехтовальщица Лариса Коробейникова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию. Турнир проходил в венгерском Будапеште.

Финальный день соревнований был 21 июля. В составе сборной России ростовчанка Лариса Коробейникова обеспечила прорыв вперед. Дончанка обыграла спортсменку Чэ Чон со счетом 5:1, тем самым взяв реванш за прошлогодний проигрыш – 33:25. В итоге сборная завоевала золотую медаль.

В полуфинале в схватке с представительницами США россиянки тоже были первыми.

В финальном сражении на рапирах между Россией и Италией шла ожесточенная борьба. Российской спортсменке Инне Дериглазовой хватило восьми секунд, чтобы провести победную атаку и вырвать победу для России.

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