Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовчанка в составе сборной России победила на Кубке мира по фехтованию

Ростовчанка в составе сборной России победила на Кубке мира по фехтованию
Ростовская спортсменка в составе сборной России по фехтованию одержала победу на Кубке мира. Состязания проходили в Германии и завершились 5 мая. Нашу страну представляли Анастасия Иванова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и ростовчанка Лариса Коробейникова.

Российские рапиристки попали в полуфинал, разгромив соперниц из Испании и Японии. В 1\2 финала они сразились со спортсменками из Италии. В сложном поединке девушки одержали победу со счётом 44:41 и пробили себе дорогу в финал Кубка.

В итоговом туре россиянки боролись с француженками. Первые четыре боя завершились ничьей: цифры на табло показали 18:18. В пятом поединке Коробейникова разгромно обыграла соперницу со счётом 6:0. По итогу соревнований команда завоевала «золото» с общим счётом 45:33.

Отметим, что этап Кубка мира в Германии был первым из турниров олимпийского отбора.
Ростовчанка в составе сборной России победила на Кубке мира по фехтованию

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.