Ростовчанка в составе сборной России победила на Кубке мира по фехтованию



Ростовская спортсменка в составе сборной России по фехтованию одержала победу на Кубке мира. Состязания проходили в Германии и завершились 5 мая. Нашу страну представляли Анастасия Иванова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и ростовчанка Лариса Коробейникова.



Российские рапиристки попали в полуфинал, разгромив соперниц из Испании и Японии. В 1\2 финала они сразились со спортсменками из Италии. В сложном поединке девушки одержали победу со счётом 44:41 и пробили себе дорогу в финал Кубка.



В итоговом туре россиянки боролись с француженками. Первые четыре боя завершились ничьей: цифры на табло показали 18:18. В пятом поединке Коробейникова разгромно обыграла соперницу со счётом 6:0. По итогу соревнований команда завоевала «золото» с общим счётом 45:33.



Отметим, что этап Кубка мира в Германии был первым из турниров олимпийского отбора.

