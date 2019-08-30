На три дня в Ростовской области объявлена чрезвычайная ситуация



Чрезвычайная ситуация объявлена в Ростовской области на ближайшие три дня. Жителей Дона предупредили о пожароопасности пятого класса. Она сохранится с 3 по 5 сентября в большинстве районов региона, включая Ростов-на-Дону.



В период пожароопасности запрещается разводить костры в лесах и среди зарослей растительности. Нельзя оставлять непотушенные сигареты и спички — это приводит к масштабным катастрофам. Напомним, 31 августа в Азовском районе сгорело 35 000 квадратных метров камыша. На ликвидацию возгорания ушло порядка пяти часов. Несколькими днями раннее горела сухая растительность в Батайске.



Если вы стали очевидцем пожара, немедленно вызывайте спецслужбы. Увидев небольшое загорание, вы можете потушить его своими силами — забросать землёй или же воспользоваться огнетушителем из автомобиля. При попадания в чрезвычайную ситуацию не паникуйте, а сразу ищите выход из зоны пожара. Помните, что дым от огня не менее опасен, так что сразу прикройте рос и нот влажной тканью.