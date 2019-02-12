На трассе в Ростовской области вылетел с дороги и опрокинулся ВАЗ
В Ростовской области на трассе Волгодонск – Зимовники перевернулся «ВАЗ-21099». Авария произошла 13 февраля около половины четвертого.
По предварительной информации, 30-летний водитель «девяносто девятой» не справился с управлением. Легковушка вылетела с дороги и опрокинулась.
– В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
На «скорой» пострадавшего мужчину доставили в больницу.