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На трассе в Ростовской области вылетел с дороги и опрокинулся ВАЗ

На трассе в Ростовской области вылетел с дороги и опрокинулся ВАЗ
В Ростовской области на трассе Волгодонск – Зимовники перевернулся «ВАЗ-21099». Авария произошла 13 февраля около половины четвертого.

По предварительной информации, 30-летний водитель «девяносто девятой» не справился с управлением. Легковушка вылетела с дороги и опрокинулась.
– В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

На «скорой» пострадавшего мужчину доставили в больницу.

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