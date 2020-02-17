Водитель ВАЗа пострадал при столкновении с иномаркой в Ростовской области



Фото: ih.drivenn.ru

На трассе Егорлыкская – Сальск в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 19 февраля.



59-летний водитель «ВАЗ-21099» двигался со стороны Сальска. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, отъезжая от левой обочины, по предварительным данным, он не уступил дорогу встречной «Дэу Гентра». В результате произошло столкновение.

- В результате аварии водитель «девяносто девятой» получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



30-летний водитель иномарки не пострадал.