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Водитель ВАЗа пострадал при столкновении с иномаркой в Ростовской области

Водитель ВАЗа пострадал при столкновении с иномаркой в Ростовской области
Фото: ih.drivenn.ru
На трассе Егорлыкская – Сальск в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 19 февраля.

59-летний водитель «ВАЗ-21099» двигался со стороны Сальска. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, отъезжая от левой обочины, по предварительным данным, он не уступил дорогу встречной «Дэу Гентра». В результате произошло столкновение.
- В результате аварии водитель «девяносто девятой» получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

30-летний водитель иномарки не пострадал.

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