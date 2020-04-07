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На трассе в Ростовской области опрокинулась легковушка: пострадала девочка

На трассе в Ростовской области опрокинулась легковушка: пострадала девочка
Ребёнок пострадал в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла около 16 часов на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе.

По предварительным данным, 38-летняя женщина на «Фольксваген Боро» не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, после чего опрокинулся.

По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики доставили 13-летнюю девочку в больницу.

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