На трассе в Ростовской области опрокинулась легковушка: пострадала девочка

Ребёнок пострадал в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла около 16 часов на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе.По предварительным данным, 38-летняя женщина на «Фольксваген Боро» не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, после чего опрокинулся.По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики доставили 13-летнюю девочку в больницу.