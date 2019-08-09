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С мели сняли сухогруз, перевозивший пшеницу по Дону

С мели сняли сухогруз, перевозивший пшеницу по Дону
С мели сняли сухогруз, который перекрыл движение судов по Дону. Происшествие случилось под Семикаракорском вечером 10 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, сухогруз «Цимлянск» с пшеницей сел на мель в районе Усть-Сальского переката. В результате ЧП судно хоть и не получило серьезных повреждений, тем не менее перекрыло движение других судов по Дону.

К месту прибыли спасатели. В течение двух часов они сняли сухогруз с мели, и судно продолжило ход по реке. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

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