С мели сняли сухогруз, перевозивший пшеницу по Дону



С мели сняли сухогруз, который перекрыл движение судов по Дону. Происшествие случилось под Семикаракорском вечером 10 августа.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, сухогруз «Цимлянск» с пшеницей сел на мель в районе Усть-Сальского переката. В результате ЧП судно хоть и не получило серьезных повреждений, тем не менее перекрыло движение других судов по Дону.



К месту прибыли спасатели. В течение двух часов они сняли сухогруз с мели, и судно продолжило ход по реке. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.