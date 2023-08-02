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Мужчину осудили на шесть лет за кражу детей из Ростовской области

Мужчину осудили на шесть лет за кражу детей из Ростовской области
В Ростовской области мужчину осудили за торговлю детьми. Информацию сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в 2021 году уроженец Воронежской области с двумя жителями Шахт похищали детей у многодетных женщин, которые находятся в трудном материальном положении. Под видом сотрудников опеки они передавали на подпись документы для передачи детей. Малышей забирали, а затем продавали.

Таким образом семилетний и десятимесячный дети попали в семьи из Свердловской и Ульяновской областей. Правоохранители задержали мужчин, а детей вернули назад в семьи.

В ходе допроса один из обвиняемых признал свою вину и подписал документ о сотрудничестве со следствием. Парня обвиняли по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений», а также «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Rostov.ru
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