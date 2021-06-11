Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчина похитил ребенка из детсада

В Ростовской области мужчина похитил ребенка из детсада
В Ростовской области задержали мужчину, похитившего ребенка из детского сада. Происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе. Об этом стало известно 16 июня.

По версии следствия, в день ЧП 44-летний мужчина выпивал. Он подошел к забору детского сада и увидел 5-летнего ребенка. Мальчик гулял, когда злоумышленник его позвал. Затем он перетащил ребенка через забор и стал его уводить.

К счастью, сотрудники детского сада не растерялись и бросились вдогонку. Они забрали мальчика, а также задержали и передали полиции злоумышленника.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, мужчину заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и мотив преступления.

Если дончанина признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.