В Ростовской области мужчина похитил ребенка из детсада

В Ростовской области задержали мужчину, похитившего ребенка из детского сада. Происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе. Об этом стало известно 16 июня.По версии следствия, в день ЧП 44-летний мужчина выпивал. Он подошел к забору детского сада и увидел 5-летнего ребенка. Мальчик гулял, когда злоумышленник его позвал. Затем он перетащил ребенка через забор и стал его уводить.К счастью, сотрудники детского сада не растерялись и бросились вдогонку. Они забрали мальчика, а также задержали и передали полиции злоумышленника.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, мужчину заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и мотив преступления.Если дончанина признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.