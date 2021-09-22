На Дону двое мужчин пойдут под суд за похищение знакомого

В Ростовской области двое мужчин предстанут перед судом за похищение знакомого. Алексей Д. и Александр Б. обвиняются в преступном сговоре и разбойном нападении.По версии следствия, мужчины договорились ограбить знакомого. 7 сентября 2020 года они позвонили ему по телефону и договорились о деловой встрече. Через пару дней, 9 сентября, трое жителей Мясниковского района встретились на безлюдном месте возле трассу Чалтырь- Петровка. Стоило злоумышленникам подойти ближе, как один из них распылил аэрозольное средство самообороны. Затем мужчину сильно избили и усадили на заднее сидение авто. Пострадавшему связали руки и ноги скотчем, а на голову надели пакет. Кроме того, мужчине приставили к горлу нож.Подсудимые похитили деньги и личные вещи пострадавшего на сумму более 800 тысяч рублей.Вскоре Алексея и Александра задержали правоохранители. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему» и «Похищение человека группой лиц по сговору с применением насилия, опасного для жизни с применением оружия из корыстных побуждений».Злоумышленников отправили в СИЗО до 28 февраля 2022 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, слушание дела назначено на 30 сентября. Им грозит до 15 лет тюрьмы.