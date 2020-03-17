Кинотеатры «Чарли» продолжают работать в обычном режиме



Продолжают ли работать ростовские кинотеатры в период весенних каникул? За разъяснением ситуации мы обратились к администрации региональной киносети «ЧАРЛИ».

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​- ​Кинотеатры «Чарли» продолжают функционировать в обычном режиме, и население Ростова-на-Дону может спокойно их посещать. У нас введены все меры, связанные с профилактикой заболеваемости коронавирусом, которые рекомендованы Роспотребнадзором. После каждого сеанса кино проводится дезинфекция поверхностей, которых чаще всего касаются люди: дверные ручки, подлокотники и сиденья кресел в кинозалах. Обязательная санитарная уборка всего помещения специальными средствами проводится каждую ночь. Кроме того, мы всем сотрудникам напоминаем, что нельзя приходить на работу, если они почувствовали себя плохо, рекомендуем сразу оформлять больничные листы. Безопасность зрителей – всегда для нас на первом месте!