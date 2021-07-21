Болельщики ФК «Ростов» смогут обменять билеты на игру с «Динамо» на другой матч

Как сообщалось ранее, матч ФК «Ростов»-«Динамо» состоится без зрителей. Болельщики донской команды, купившие билеты на матч с «Динамо», смогут обменять их на другую игру в сезоне 2020/2021 (если места будут в наличии). Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».Кроме того, фанатам предлагают выбрать билеты на одну категорию выше приобретенного (при условии, что там есть свободные места). Исключения составляют категории VIP-1, VIP-2, Skybox и Hospitality.Накануне открытия сезона ФК «Ростов» продавал абонементы. Они позволяют покупать билеты на матчи со скидкой 35%, бесплатно посещать домашние матчи Кубка России, а также игры женских и команд ЮФЛ-1, ЮФЛ-2. Кроме того, абонементы являются пропуском на эксклюзивные мероприятия и дает скидку 10% на продукцию фан-шопа клуба. Их стоимость в зависимости от сектора составляла от трех до 126 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о компенсации болельщикам с абонементами пропущенный матч.