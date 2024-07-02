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Жительница Шахт получила ранение при теракте в Севастополе

Жительница Шахт получила ранение при теракте в Севастополе
В Севастополе на пляже во время теракта пострадала жительница Шахт. Об этом 2 июля сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

По данным Минобороны РФ, при атаке на Севастополь сбили четыре ракеты с кассетными боевыми частями, а пятая разорвалась над городом. В результате происшествия погибли пять человек, включая детей.

Ранена на пляже в Крыму оказалась и жительница Шахт. Осколок попал ей в шею.

На данный момент женщина находится на лечении в городской больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. В Севастополь женщина приехала в отпуск.

Врачи сообщают, что в данный момент здоровью пациентки ничего не угрожает.
Фото: КВУ
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