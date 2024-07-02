Жительница Шахт получила ранение при теракте в Севастополе

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В Севастополе на пляже во время теракта пострадала жительница Шахт. Об этом 2 июля сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.По данным Минобороны РФ, при атаке на Севастополь сбили четыре ракеты с кассетными боевыми частями, а пятая разорвалась над городом. В результате происшествия погибли пять человек, включая детей.Ранена на пляже в Крыму оказалась и жительница Шахт. Осколок попал ей в шею.На данный момент женщина находится на лечении в городской больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. В Севастополь женщина приехала в отпуск.Врачи сообщают, что в данный момент здоровью пациентки ничего не угрожает.